Гонтарева встигла застрахувати спалені авто та будинок – політик

Аня Мартинюк 21 вересня 2019, 10:01

Олександр Онищенко заявив, що Валерія Гонтарева, чиї авто та будинок навмисне спалили, щоб забезпечити банкіру Порошенка неповернення в Україну, не змогла просто так роспрощатись зі своїм майном. Так, напередодні спалення вона його застрахувала.

Новину передає «Преса України».

Політик Олександр Онищенко зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що автомобіль сина Валерії Гонтаревої, а також будинок колишньої голови НБУ, які не так давно були спалені, застрахували. За словами Онищенка, застрахували вищезгадане рухоме та нерухому майно не так давно.

На це відреагувала інтернет-спільнота. Користувачі Мережі зазначили, що «жадібність фраєра згубила».

«Так можна «приїхати» ще на одну реальну кримінальну справу)))) причому з великою кваліфікацією, в тч і фінансове шахрайство)))», - відзначили у коментарях.

«Що і слід було було очікувати. Так просто б не спалила, жадібність б задушила», - наголосили у Мережі.

«Ще одну цеглина в фундамент її справи», - відзначили користувачі.

Нагадаємо, раніше ряд експертів заявили, що події, які трапляються з банкіром Петра Порошенка Валерією Гонтаревою свідчать про те, що вона ніяк не хоче повертатись в Україну, де може постати перед судом. Так, вони підтвердили, що під так званим тиском Гонтарева сподівається залишитися у Лондоні.