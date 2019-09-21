Серена Вільямс показала тіло в купальниках

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37-річна Серена Вільямс зробила шанувальникам декілька фото. Так, вона не посоромилась позувати у купальниках.
Новину передає «Преса України».
Тенісна зірка Серена Вільямс продемонструвала тіло у різних купальниках. Знімки вона оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі. На деяких фото спортсменка позувала разом зі своєю дворічною дочкою Олімпією.
37-річна Вільямс вкотре довела, що має хорошу форми. Тому вона не боялась позувати, демонструючи сідниці.
Інтрнет-спільнота зазначила, що знаменитість чудово виглядає.
«Вона прекрасна матір, суперспортсменка. Одним словом, надихаюча жінка», - відзначили у коментарях до фото.
«Не втомлююсь дивуватись, якою красивою може бути жінка. Серена – ти неймовірна», - додали у Мережі.
10:39: Порошенко намагається перекупити частину депутатів від «Слуги народу» - Онищенко
10:01: Гонтарева встигла застрахувати спалені авто та будинок – політик
08:46: Синоптик попередила про похолодання, дощі та вітри в Україні
08:16: Кнопкодав Литвиненко розслабився в ВРУ, думаючи про горілку та шашлик
07:42: Вакарчук штовхнув полум'яну промову про війну та помчав на концерт
07:06: Супрун примудрилася загнати 300 мільйонів на рахунки ЮНІСЕФ, а отримати щось натомість - не здогадалася – депутат
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