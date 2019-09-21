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Серена Вільямс показала тіло в купальниках

Аня Мартинюк 21 вересня 2019, 09:18
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Серена Вільямс показала тіло в купальниках

37-річна Серена Вільямс зробила шанувальникам декілька фото. Так, вона не посоромилась позувати у купальниках.

Новину передає «Преса України».

Тенісна зірка Серена Вільямс продемонструвала тіло у різних купальниках. Знімки вона оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі. На деяких фото спортсменка позувала разом зі своєю дворічною дочкою Олімпією.

37-річна Вільямс вкотре довела, що має хорошу форми. Тому вона не боялась позувати, демонструючи сідниці.

Інтрнет-спільнота зазначила, що знаменитість чудово виглядає.

«Вона прекрасна матір, суперспортсменка. Одним словом, надихаюча жінка», - відзначили у коментарях до фото.

«Не втомлююсь дивуватись, якою красивою може бути жінка. Серена – ти неймовірна», - додали у Мережі.

 

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