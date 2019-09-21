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Наталія Діденко розповіла про синоптичну картину в Україні. За її прогнозом, погода буде по-справжньому осінньою.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко розповіла про погоду в Україні. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що 21 вересня у суботу пройдуть дощі. А саме на Житомирщині, Рівненщині, у Дніпропетровській області та в східній частині України.
«На решті території - без істотних опадів. Вітер буде з північного заходу, 5-12 м/с, поривчастий», - додала вона.
Стовпчики термометрів покажуть +12+15 градусів, на Півдні +14+19 градусів.
Жителі столиці можуть очікувати на суху суботу. 22 вересня киянам прогнозують незначне потепління до +20 градусів. Тим не менше, усі вихідні у Києві буде вітряно.
«День осіннього рівнодення, 23 вересня, також очікується сонячним, проте знову трохи похолодає», - підсумувала вона.
10:39: Порошенко намагається перекупити частину депутатів від «Слуги народу» - Онищенко
10:01: Гонтарева встигла застрахувати спалені авто та будинок – політик
08:46: Синоптик попередила про похолодання, дощі та вітри в Україні
08:16: Кнопкодав Литвиненко розслабився в ВРУ, думаючи про горілку та шашлик
07:42: Вакарчук штовхнув полум'яну промову про війну та помчав на концерт
07:06: Супрун примудрилася загнати 300 мільйонів на рахунки ЮНІСЕФ, а отримати щось натомість - не здогадалася – депутат
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