Синоптик попередила про похолодання, дощі та вітри в Україні

Аня Мартинюк 21 вересня 2019, 08:46

Наталія Діденко розповіла про синоптичну картину в Україні. За її прогнозом, погода буде по-справжньому осінньою.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко розповіла про погоду в Україні. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що 21 вересня у суботу пройдуть дощі. А саме на Житомирщині, Рівненщині, у Дніпропетровській області та в східній частині України.

«На решті території - без істотних опадів. Вітер буде з північного заходу, 5-12 м/с, поривчастий», - додала вона.

Стовпчики термометрів покажуть +12+15 градусів, на Півдні +14+19 градусів.

Жителі столиці можуть очікувати на суху суботу. 22 вересня киянам прогнозують незначне потепління до +20 градусів. Тим не менше, усі вихідні у Києві буде вітряно.

«День осіннього рівнодення, 23 вересня, також очікується сонячним, проте знову трохи похолодає», - підсумувала вона.