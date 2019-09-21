Кнопкодав Литвиненко розслабився в ВРУ, думаючи про горілку та шашлик

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Сергій Литвиненко, не дочекавшись завершення робочого дня, почав прямо у ВРУ складати меню на вечір п'ятниці. Так, у цей день йому кортило скуштувати «чистого, як сльоза, спирту».
Новину передає «Преса України».
Вчора, 20 вересня, українські журналісти зафіксували цікаве листування Сергія Литвиненка зі «Слуги народу». Політик, який у кріслі депутата 9 скликання встиг потрапити у скандал за кнопкодавство, закликав співрозмовника Андрія поставити «в морозіловку пару патронів сльози пшеничної».
За словами журналістів, листування відбувалось у розпал робочого дня.
«Литвиненко: - Сьогодні буду, поставте пару патронів в морозіловку сльози пшеничної (український спирт з пшениці, який не містить домішок, є чистим, як «сльоза» - Ред.).
Андрій: - Ок, зробимо.
Литвиненко: Може якогось шашлика хай буде, помідори, хлібця. В затышку у армян якісь реберця може.
Андрій: - Я поняв, поїду візьму, багато брати?
Литвиненко: - Так щоб було ...», - йшлось в діалозі.
Після цього народний обранець відволікся на роботу.
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