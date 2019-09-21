Вакарчук штовхнув полум'яну промову про війну та помчав на концерт

Аня Мартинюк 21 вересня 2019, 07:42

Максим Бужанський звернув увагу на те, як трудиться лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук. За його словами, останній встиг і в парламенті побувати і концерт відіграти.

Новину передає «Преса України».

Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що вчора, 20 вересня, коли відкрилося засідання парламенту, лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук встиг «штовхнув полум'яну промову про війну, патріотизм і так далі». А саме о 10:00.

«О 17:00, коли почали голосуватися закони, пов'язані з армією, планом оборони країни і тд, Вакарчук уже мчав в аеропорт, щоб встигнути на свій концерт в Мінську. Рідкісне поєднання щирості і розуму», - написав Бужанський.

Варто зазначити, що вчора, 20 вересня, український гурт «Океан Ельзи», який очолює Святослав Вакарчук, дав концерт у Мінську. Шоу пройшло на спортивній арені Мінськ Арена.

«Після дворічної перерви група Океан Ельзи повертається в Білорусь з єдиним виступом - спеціально для білоруських шанувальників ОЕ адаптували шоу, яке фанати побачили в серпні 2018 на київському стадіоні «Олімпійський». Нестандартна сцена і відеоінсталяції, багато звуку і світла, а також улюблені пісні й неймовірна харизма Святослава Вакарчука - все це чекає шанувальників Океану Ельзи 20 вересня на Мінськ-Арені. Квитки вже у продажу», - йдеться на сайті продажу квитків на концерт.