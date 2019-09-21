Супрун примудрилася загнати 300 мільйонів на рахунки ЮНІСЕФ, а отримати щось натомість - не здогадалася – депутат

Аня Мартинюк 21 вересня 2019, 07:06

Коментуючи прийняття держбюджету Максим Бужанський згадав про «засулуги» медреформаторки Уляни Супрнун.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 вересня, депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський прокоментував прийняття бюджету. За його словами, бюджет краще не показувати нікому.

«Ось ні до чого це нам всім, запевняю вас, краще не знати», - зазначив він у своєму об’ємному пості.

На своїй сторінці у соцмережі він також зазначив, що виявилось, що Уляна Супрун зуміла «загнати під 300 мільйонів на рахунки ЮНІСЕФ». При цьому Бужанський наголосив, що отримати щось натомість вона не здогадалася.

«Така затуркана дівчина, вся в цих постах про манту, що впала бетоном на ерекцію, забула, що замовила ліки, а не просто відіслала гроші родичам, як Коболєв або Вітренко», - додав він.