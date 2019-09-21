Instagram обмежуватиме публікації, які спонукають до схуднення та пластики

Аня Мартинюк 21 вересня 2019, 06:36

Instagram вирішив боротися з численними постами про дієту та омолодження. Так, деякі публікації користувачів будуть мати обмежений перегляд, а деякі й взагалі видалятимуться.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 вересня, стало відомо, що фотоблог Instagram вирішив посилити правила щодо публікацій, які стосуються продуктів для схуднення та косметичної хірургії. У прес-службі соцмережі зазначили, що активна пропаганда дієт та продуктів «детоксикації» може погано вплинути на психічне здоров'я молоді.

Як зазначається,тепер публікації, які будуть рекламувати продукт для схуднення або для косметичних процедур, будуть приховані від користувачів, які не досягли 18-річного віку. Зокрема, такі публікації мають мати ціну на продукт або інші стимули для його покупки.

Будь-який вміст, пов’язаний з комерційною пропозицією, наприклад, знижка, код буде видалено взагалі. За попередніми даними, нові правила діятимуть й на Facebook.

«Ми хочемо, щоб Instagram став позитивним місцем для всіх, хто його використовує, і ця політика є частиною нашої постійної роботи щодо зниження тиску, який люди іноді можуть відчувати в результаті соціальних медіа», - прокоментувала нововведення керівник відділу публічної політики Instagram Емма Коллінз.

Вона нагадала, що останні кілька років знаменитості з великою кількістю підписників все частіше просувають засоби для схуднення, такі як детокс-чаї. У минулому році Кім Кардашян широко критикували за публічне схвалення дієтичних льодяників, тоді як Карді Б, Кайлі Дженнер, Хлої Кардашян та Іггі Азалія пропонували подібні продукти.