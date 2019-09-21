У ВРУ почали полювати на модників

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Українські журналісти продовжують відстежувати, скільки народні депутати 9 скликання витрачають на свій робочий одяг. Так, на цей раз під прицілом опинилась далеко на Іра Луценко.
Новину передає «Преса України».
Нардеп Дмитро Соломчук засвітив у ВРУ кросівки вартістю 14 тисяч гривень або €520. За словами журналістів, представник «Слуги народу» обрав для роботи італійське взуття від Valentino.
Так, модель депутатських кросівок виконана із замші та шкіри. Варто зазначити, що модель має високу підошву.
Нагадаємо, Дмитро Соломчук очолював штаб команди Володимира Зеленського в Рівненській області. Після виборів він став заступником голови фракції партії.
10:39: Порошенко намагається перекупити частину депутатів від «Слуги народу» - Онищенко
10:01: Гонтарева встигла застрахувати спалені авто та будинок – політик
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