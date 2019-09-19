Мер – дерево: У Мережі висміяли Кличка з велосипедом

Аня Мартинюк 19 вересня 2019, 10:18

Віталій Кличко прибув на операцію зі знешкодження терориста у Києві на велосипеді. В результаті він став об'єктом насмішок.

Новину передає «Преса України».

Український політик Кирил Куликов висміяв мера Києва Віталія Кличка. Причиною послугував інцидент у столиці, де 18 вересня чоловік готував підрив мосту метро. На своїй сторінці у соцмережі Куликов звернув увагу на те, що Кличко прибув на місце події на велосипеді. Відповідне фото політик також додав.

«Часто на очі трапляються курйозні історії, що мером якогось міста то кота обрали, то папугу, а десь, вже не пам'ятаю де, - навіть черепаху. Але, виявилося, все це фігня в порівнянні з Києвом, де містом керує дерево. P.S. прибуття мера Києва на операцію зі знешкодження терориста ...», - написав він.

У Мережі також посміялись з Кличка, зазначивши, що у місті постійні затори, тому мер й прибув на двоколісному транспортному засобі.

Нагадаємо, вчора, 18 вересня, о 19:23 українські силовики розпочали спецоперацію із затримання мінера Олексія Белько. Приблизно о 19:33 його успішно затримали.