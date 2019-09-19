Європейці почали купувати менше автомобілів

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В Асоціації європейських виробників автомобілів відзначили зниження попиту серед європейців на нові легкові авто. Тим не менше, у Німеччині все ще фіксується зростання попиту на автівки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 вересня, стало відомо, що продажі нових легкових автомобілів в ЄС, не враховуючи Мальту, знизились. Мова йде проперіод січень-серпень поточного року. Так, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року продажі знизилися на 3,2% - до 10,5 мільйонів автівок.
Про це йдеться в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA ). У звіті також зазначається, що у серпні продажі легкових транспортних засобів в ЄС становили 1,041856 млн одиниць. Це на 8,4% менше від показника 2018 року.
Як зазначається, за 8 місяців лише Німеччина показала позитивний результат + 0,9%. Тут у серпні було реалізовано 313,748 тис. нових машин. У Франції у серпні було придбано 129,257 тис. автомобілів, у Великій Британії - 92,573 тис. автомобілів.
«За підсумками серпня на всіх п'яти основних ринках Євросоюзу спостерігалося зниження продажів, особливо у Франції (-14,1%) та Іспанії (-30,8%)», - йдеться в повідомленні.
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