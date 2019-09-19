Оприлюднено відео затримання мінера моста Метро в Києві (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 19 вересня 2019, 08:58

Ярослав Тракало показав, як відбулось затримання злочинця Олексія Белько, який готував теракт у Києві.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 вересня, Нацполіція оприлюднила відео з місця затримання чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. Мова йде про Олексія Белько. Так, відео опублікував на своїй сторінці у соцмережі прес-секретар Національної поліції України Ярослав Тракало.

«Людину, яка зі зброєю погрожувала застосувати вибухівку на столичному мосту Метро, затримали без єдиного пострілу. Водна поліція, спецназ КОРД, авіапідтримка, Патрульна поліція Україна, кінологи, вибухотехніки, криміналісти, психологи ... Планування спецоперації, тривалі переговори зі зловмисником, оцінка ризиків для життя громадян і руйнування інфраструктури, можливі варіанти знешкодження і, нарешті, єдиний ідеальний - затримання без шкоди життю і здоров'ю не тільки мирних жителів, але і самого правопорушника», - додав під відео Тракало.

Нагадаємо, вчора, 18 вересня, о 19:23 силовики розпочали спецоперацію із затримання Олексія Белько, який розпочав стрілянину і пригрозив вчинити підрив мосту. Приблизно о 19:33 зловмисника затримали. За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенко, він особисто поспілкувався зі злочинцем. Останній ніяких чітких вимог не висував. Як відомо, слідчі поліції Києва кваліфікували інцидент як підготовка до теракту.