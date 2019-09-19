Більшість українців не підтримали ідею Зеленського щодо мораторію на землю

Аня Мартинюк 19 вересня 2019, 08:14

Нове опитування показало, що скасування мораторію на землю сільськогосподарського призначення цікаве лише 31% українців.

Новину передає «Преса України».

З'явилися результати нового опитування Центру Разумкова. Як виявилось, більшість українців виступають проти скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Голос «за» віддали всього 31% опитаних.

Категоричне «ні» зняттю мораторію промовили 49,1% респондентів. Ще7,1% виявились байдужими до цього питання, а 12,8% не змогли дати відповідь.

Варто зазначити, що опитування проходило з 6 по 11 вересня 2019 року серед українців, які проживають на підконтрольній Києву території. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що до 1 жовтня уряд має внести на розгляд Парламенту ініційований ним законопроект «Про ринок земель сільськогосподарського призначення». Він передбачає скасування мораторію на землю. Очікується, що ВРУ прийме його до 1 грудня 2019 року.