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Офіційний курс гривні змінився не на користь тримачів іноземної валюти

Аня Мартинюк 19 вересня 2019, 07:37
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Офіційний курс гривні змінився не на користь тримачів іноземної валюти

Офіційна гривня в Україні продемонструвала різке зміцнення до долара та євро. На 9 та 3 копійки відповідно.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 19 вересня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 24,66 грн. Так, гривня відвоювала одразу 9 копійок. Варто зазначити, що востаннє нацвалюта досягала позначки 24,5 у січні 2016 року.

Офіційний курс гривні до євро становить 27,26 грн. Європейська валюта віддала 3 копійки.

Нагадаємо, в IMF group Ukraine заявляли, що у 2019 році мінімальний курс гривні до долара становитиме 28 грн, а максимальний - 29,8 грн. У 2020 році курс гривні до американської валюти має пройти через позначку 31 грн.

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