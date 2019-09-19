Син Гонтаревої з шиком відгуляв день народження

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У Мережу просочились фото з дня народження Антона Гонтарева. Сина ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.
Новину передає «Преса України».
У російській соцмережі «Однокласники» з'явилися фото зі святкування дня народження Антона Гонтарева, сина Валерії Гонтаревої. На них видно, що свято вдалось. Зокрема, знімками похизувалась теща Антона.
На фото видно казино, стриптизерок, запальні танці, ріки алкоголю та «доріжки» цукрової пудри.
Зокрема, за танцями зі стриптизерками був пійманий чоловік Валерії Ігор Гонтарев. До слова, після того, як фото поширили ЗМІ, знімки зникли з соцмережі.
08:14: Більшість українців не підтримали ідею Зеленського щодо мораторію на землю
07:37: Офіційний курс гривні змінився не на користь тримачів іноземної валюти
06:34: Порошенко намагається отримати політпритулок разом з Гонтаревою – Онищенко
14:02: Дубілет нагадав про необхідність позбавити українців паперової волокити
12:29: Депутат тонко висміяв «стогони» Геращенко та красномовство Вакарчука
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