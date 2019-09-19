Порошенко намагається отримати політпритулок разом з Гонтаревою – Онищенко

Аня Мартинюк 19 вересня 2019, 06:34

Олександр Онищенко прокоментував чергову неявку Петра Порошенка на допит в ДБР. За його словами, очевидно екслідер сподівається отримати політичний притулок разом з Гонтаревою, яку він так захищає.

Новину передає «Преса України».

Український політик Олександр Онищенко зазначив, що 5 президент України Петро Порошенко вкотре проігнорував повістку на допит в ДБР у справі про можливе зловживання службовим становищем та втручанні в діяльність суддів.

«Таким чином, Петро Олексійович продовжує демонструвати своє ставлення до українських правоохоронних органів, а також всієї системи. При цьому Порошенко не соромиться розповідати журналістам, що напад на екс-главу НБУ України Валерію Гонтареву організував Андрій Портнов. Складається відчуття, що посилено захищаючи Гонтареву, Порошенко сподівається отримати політичний притулок разом з нею», - підсумував Онищенко.

Нагадаємо, стало відомо, що банкір Порошенка Валерія Гонтарева була збита таксистом у центрі Лондона. Згодом авто її невістки спалили, а за ним й будинок. В результаті команда Порошенка активно заявляє, що на Гонтареву тиснуть. Таким чином Порошенко й сама гонтарева сподіваються, що колишню голову НБУ не привезуть в Україну на допит, де вона ризикує розповісти багато цікавого про злочинну діяльність колишнього президента.