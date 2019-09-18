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Дмитро Дубілет нагадав, на паперову волокиту йде багато часу та грошей. Він запропонував скасувати обов’язкове пред’явлення певних паперів. Він також виступив за те, щоб відправити трудову книжку в історію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 вересня, міністр Кабміну Дмитро Дубілет вкотре заговорив про викорінення «паперових процесів». На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що починати треба з кадрових документів.
«За моєю оцінкою, тільки на канцелярію навколо кадрових документів держава витрачає 50-100 млн грн щорічно. А скільки даремно витрачається часу і талантів - оцінити неможливо», - наголосив він.
Дубілет також зазначив, що бажає аби діяла заборона на прийом документів на роботу, конкурси в паперовій формі. Він переконаний, що так держслужбовці розвинуть цифрову грамотність.
«Тут мимохідь зауважу, що останнім часом держава стала змушувати громадян отримувати ЕЦП на «флешках» (токенах). Це не правильно. До цієї проблеми теж доберемося. Позбавляємося від купи зайвих сутностей. Копії дипломів (є реєстр), інформація про пов'язані компанії (є реєстр), копії паспортів (є ЕЦП), автобіографія (кому вона взагалі потрібна!) і багато іншого», - додав він.
Так, серед іншого скасування трудової книжки та іншого, що можна тримати в електронних базах.
«І багато багато іншого. Для цього нам доведеться поміняти кілька законів і постанов, а також впровадити правильне ІТ. Само собою, з особливою увагою до кібербезпеки. Я розраховую, що ми зможемо все це зробити протягом 6-9 місяців», - підсумував Дубілет.
14:02: Дубілет нагадав про необхідність позбавити українців паперової волокити
12:29: Депутат тонко висміяв «стогони» Геращенко та красномовство Вакарчука
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