Онищенко потролив Гонтареву та Порошенка

Аня Мартинюк 18 вересня 2019, 13:32

Олександр Онищенко порадив Валерії Гонтаревій шукати слова підтримки від Петра Порошенка на його сторінці у соцмережі. Політик також зауважив, що всередині злочинного угрупування Порошенка розпочався розбрат.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 вересня, політик Олександр Онищенко відреагував на слова колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої, яка після випадку з підпалом заміського будинку заявила, що Петро Порошенко навіть не відправив їй тестове повідомлення.

На своїй сторінці у соцмережі Онищенко зазначив, що Гонтаревій варто пошукати слова підтримку на сторінці колишнього українського лідера.

«Гонтарева скаржиться, що Порошенко їй навіть смс не залишили після підпалу будинку. Валерія, так ви зайдіть в його соціальні мережі, він вам цілі пости присвячує і піариться на цьому. А взагалі цікаво, що всередині їх злочинного угруповання пішов розбрат. Таким чином, якщо зловити одного, то він здасть усіх своїх «друзів». До речі, Петро Олексійович, сьогодні допит. Приходьте», - написав Онищенко.

Нагадаємо, раніше політолог Олександр Кочетков заявляв, що Гонтарева не бажає поставати перед українськими правоохоронцями, тому з нею раптом почали траплятися певні речі. Зокрема, авто її невістки спалили, так само як і заміський будинок.