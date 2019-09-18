Шарій розібрався із ситуацією з Гонтаревою (ВІДЕО)

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Анатолій Шарій присвятив Валерії Гонтаревій ролик. У ньому він розібрав «кампанію з тиску» на останню.
Новину передає «Преса України».
Український блогер та журналіст Анатолій Шарій прокоментував події, які трапились з банкіром Петра Порошенка Валерією Гонтаревою. Так, спочатку на неї у центрі Лондона наїхав пакистанський таксист, потім автомобіль її невістки спалили, а за ним й будинок, що поблизу Києва. Шарій наголосив, що будинок спалили не найбільший.
«На крадію і шапка горить», - зазначив журналіст, вказуючи на миттєву реакцію Петра Порошенка на підпал будинку.
За словами Шарія, «зовсім випадково» такі події трапились з Гонтаревою, коли перед нею «стоїть привид повернення на батьківщину». Він також наголосив, що лідер партії «Голос» Святослав Вакарчу також виступив зі словами підтримки в бік Гонтаревої, зазначивши, що для правоохоронних органів має стати пріоритетом розслідування підпалу.
Шарій додав, що Гонтарева не є особливою, щоб такі справи розслідувались першочергово.
Журналіст особливо наголосив, що цю «кампанію» порохолюби миттєво назвали «кампанією з тиску» на Гонтареву. Шарій впевнений, що в це можуть повірити лише «одноклітинні», адже наразі є мета привезти Гонтареву в Україну, а не відлякувати їх. Підсумовуючи він зазначив, що усі підпали та ДТП вигідні лише самій Гонтаревій, яка дуже не хоче в Україну.
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