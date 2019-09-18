Депутат тонко висміяв «стогони» Геращенко та красномовство Вакарчука

Аня Мартинюк 18 вересня 2019, 12:29

Максим Бужанський розповів, з чого розпочався ранок середи у ВРУ. За його словами, знову виділились ПЄСівці та їх вірний друг Святослав Вакарчук.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 вересня, депутат від партії «Слуга народу» Максим Бужанський прокоментував виступ представниці ПЄС Ірини Геращенко. Одіозна депутатка висловила солідарність ексголові НБУ Валерії Гонтаревій, яка за часів правління Петра Порошенка допомогла останньому збагатитися.

«Ранок, середа. На трибуні звично стогне Ірина Геращенко. Поруч стоять товариші по партії, трохи нагадує похорон Андропова, але там було не так сумно і урочисто. І Ірині не дали слово. Тема драми- підпал ворогами революції будинку товаришки Гонтаревої, який обурив весь світ і іноземних послів. Бажають їй здоров'я, висловлюють підтримку. Петро Олексійович відсутній. Мабуть не бажає і не висловлює», - зазначив нардеп.

Він також згадав про лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука.

«Дуже сумно, сльози течуть по мандату. P.S. Друга серія, підтягнувся ленінський комсомол. Замість Ірини Геращенко на трибуні волає товариш Вакарчук. Грубий, каже, кримінальний спосіб. Мабуть буває ніжний кримінальний», - іронічно відзначив представник «Слуги народу».

Як повідомлялось раніше, політолог Олександр Кочетков заявляв, що події, які системно трапляються з Гонтаревою, зокрема ДТП, підпал автівки та будинку, це кампанія з неповернення банкіра Порошенка в Україну.