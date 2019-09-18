Емілі Ратаковськи не роздяглась, однак показала прес

Аня Мартинюк 18 вересня 2019, 09:47

Емілі Ратаковськи, яка славиться своїми знімками у бікіні, була помічена на прогулянці з псом. Зірка подіуму показала надзвичайно тонку талію.

Новину передає «Преса України».

28-річна Емілі Ратаковськи обрала для прогулянки простий наряд, який прикривав її груди та виставляв на показ неймовірно тонку талію. Зірка подіуму прогулювалась у Нью-Йорку разом зі своїм псом Коламбо.

Варто зазначити, що модель має дуже струнку фігуру і навіть попри це вона тренерується в залі заради пресу, який вона охоче виставляє на показ. До слова, вуличний образ доповнили вільні джинси з дірками в області колін.

«Вона неймовірно худа і приваблива! Неможливо відірвати від цієї красуні погляд», - прокоментували у Мережі.

Варто зазначити, що Ратаковськи вміє інтригувати знімками. Саме тому у неї понад 24 млн підписників в Інстаграм.