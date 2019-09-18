Прес-секретарка Зеленського показала татуювання

Аня Мартинюк 18 вересня 2019, 09:14

Юлія Мендель розповіла журналістам про свої малюнки на тілі. Як виявилось, прес-секретарка Володимира Зеленського має два татуювання.

Новину передає «Преса України».

Юлія Мендель, яка є прес-секретарем президента України Володимира Зеленського, засвітила татуювання на нозі, яке вона зробила у «молоді роки» й бажає переробити. 33-річна журналістка за фахом зазначила, що зробила ще одне чимале татуювання на спині.

За її словами, воно партріотичне. Малюнок включає в себе елементи вишиванки і колоски, з 13 відтінками кольорів.

«Велике тату на спині - патріотичне, воно несе в собі всі ознаки українства, наприклад, елементи вишивки, колоски, бо Україна завжди асоціюється з пшеницею, там 13 відтінків кольорів. Я його робила близько 13 годин. Перший раз лежала 8 годин, другий - близько п'яти годин. Ми самі його придумали, і я знаю, що такого точно ні у кого немає», - розповіла Мендель.

Вона наголосила, що друге татуювання було зроблене 3 роки тому у важкий період життя.

«Моя колега почала малювати мені на гіпсі, і я сказала: «Слухай, у тебе немає майстера тату?» Тоді мені прийшла ідея, де і що я хочу зробити. Я не займаюся йогою, але коли говорять про чакри, то вважається, що на попереку є точка, яка заводить енергію. Чомусь мені саме там і хотілося. Я не думаю тепер, що воно підходить дуже під ту частину тіла, але воно красиве. Це моє тату, повністю», - розповіла вона.