За Порошенка голосували дебіли - Гордон (ВІДЕО)

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Дмитро Гордон порівняв прихильників Порошенка з прихильниками Януковича. За його словами, тільки дебіли могли проголосувати за цих людей.
Новину передає «Преса України».
Журналіст Дмитро Гордон дав інтерв’ю, в якому дозволив собі обізвати прихильників колишнього президента України Петра Порошенка. Так, він назвав людей, які віддали голос на виборах за одіозного політика дебілами. За словами Гордона, таких людей неправильно виховали батьки.
Гордон також зауважив, що він неодноразово озвучував свою думку з цього приводу. А саме ще під час президентських виборів у 2010 році.
«Я колись сказав фразу, за яку на мене образилися. Я сказав, що тільки дебіли могли проголосувати за Януковича. Чому я так сказав? Тому що люди, яких правильно виховували в дитинстві мама, тато, навколишнє середовище, книги і школа, повинні розуміти, що голосувати на виборах за тричі судимого і двічі сидячого зека, це в принципі нелогічно, неправильно і аморально», - пояснив Гордон.
За його словами, 24%, які проголосували за Порошенка – це дебіли, які, очевидно, прилетіли з Марса.
«Якщо вони голосують за Порошенка, це означає, що вони дебіли», - наголосив Гордрон.
Він також нагадав про діяльність Порошенка, а саме «кришування» скандалів на оборонці та про його процвітаючий бізнес.
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