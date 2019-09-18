Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Політолог про операцію з неповернення Гонтаревої: Коломойський все одно її дістане
  • Партія принижених та ображених: Шарій прокоментував нелегкі часи ПЄСівців (ВІДЕО)
  • Азаров потролив Гройсмана та Яценюка

Україна втратила ще одного бійця - ООС

Аня Мартинюк 18 вересня 2019, 07:56
Версія для друку
Україна втратила ще одного бійця - ООС

Минуло доба на Донбасі пройшла не без втрат збоку українських захисників. Так, ворог продовжує відкривати вогонь.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 17 вересня, путінські найманці, які тимчасово орудують на Донбасі, 11 разів відкрили вогонь. Ворог використав міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

«За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув, два – отримали поранення», - відзначили у прес-службі Операції об’єданих сил.

Сьогодні, 18 вересня, бойовики один раз нагадали про себе вогнем. Ворог цілився на позиції ООС неподалік Травневого. Так, він використав автоматичний гранатомет та стрілецьку зброю.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції