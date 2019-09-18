Україна втратила ще одного бійця - ООС

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Минуло доба на Донбасі пройшла не без втрат збоку українських захисників. Так, ворог продовжує відкривати вогонь.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 17 вересня, путінські найманці, які тимчасово орудують на Донбасі, 11 разів відкрили вогонь. Ворог використав міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
«За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув, два – отримали поранення», - відзначили у прес-службі Операції об’єданих сил.
Сьогодні, 18 вересня, бойовики один раз нагадали про себе вогнем. Ворог цілився на позиції ООС неподалік Травневого. Так, він використав автоматичний гранатомет та стрілецьку зброю.
07:15: Зеленський дав добро на покупку квартир всім звільненим морякам
06:38: Політолог про операцію з неповернення Гонтаревої: Коломойський все одно її дістане
14:15: Чоловіки з «геном Анджеліни Джолі» мають подвійний ризик раку простати - дослідження
13:17: Кримські окупанти заговорили про перейменування півострова
10:09: Згорів дотла: Гонтарева залишилась без будинку в Україні
09:35: Депутат «Слуги народу» став чемпіоном світу у греко-римській боротьбі
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