Україна втратила ще одного бійця - ООС

Аня Мартинюк 18 вересня 2019, 07:56

Минуло доба на Донбасі пройшла не без втрат збоку українських захисників. Так, ворог продовжує відкривати вогонь.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 17 вересня, путінські найманці, які тимчасово орудують на Донбасі, 11 разів відкрили вогонь. Ворог використав міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

«За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув, два – отримали поранення», - відзначили у прес-службі Операції об’єданих сил.

Сьогодні, 18 вересня, бойовики один раз нагадали про себе вогнем. Ворог цілився на позиції ООС неподалік Травневого. Так, він використав автоматичний гранатомет та стрілецьку зброю.