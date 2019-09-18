Зеленський дав добро на покупку квартир всім звільненим морякам

Аня Мартинюк 18 вересня 2019, 07:15

Володимир Зеленський розпорядився забезпечити звільнених полонених житлом. В Офісі президента запевнили, що питання буде вирішено швидко.

Новину передає «Преса України».

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко зробив важливу заяву. За його словами, 24 звільнені моряки отримають нові квартири. Крім того, проживатимуть вони в одному будинку. За його словами, інші з 35 звільнених полонених також отримають житло. Вирішення питання відбудеться у найближчі тижні.

«Це була ініціатива президента, ми займаємося питанням покупки квартир, крім моряків, яким вже всім купили квартири. Вони будуть проживати в одному будинку. Ще ми купуємо квартири іншим людям, які були серед тих 35. Це питання одного або двох тижнів, вони будуть з новими квартирами», - заявив Тимошенко.

Він також нагадав, що один із моряків мав проблеми зі здоров’ям, тому Офіс президента запропонував йому допомогу ізраїльських фахівців.

«Йому була зроблена операція, ізраїльські фахівці приїхали і зробили її на волонтерських засадах», - розповів Тимошенко.