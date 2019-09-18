Політолог про операцію з неповернення Гонтаревої: Коломойський все одно її дістане

Аня Мартинюк 18 вересня 2019, 06:38

Олександр Кочетков пояснив, що все, що відбувається зараз з Валерією Гонтаревою – це спланована операція. Тим не менше, він запевнив, що Ігор Коломойський все одно її «поверне».

Новину передає «Преса України».

Політолог Олександр Кочетков відреагував на серію подій, які трапились з колишньою головою НБУ, «банкіром Порошенка», Валерією Гонтаревою. За його словами, стає зрозумілим те, що Гонтарева не бажає поставати перед українськими правоохоронцями.

«Нагадаю, що твориться в Нацбанку було настільки кричущим, що слідство було порушено Генпрокуратурою ще за часів президентства Порошенко. І, зі зрозумілих причин, результатів поки не досягло», - зазначив він.

Політолог додав, що представники колишньої влади ще більше не хочуть повернення Гонтаревої, оскільки якщо її притиснуть, вона може розповісти про сумнівні рішення НБУ. В тому числі про те, що націоналізація ПриватБанку відбулась за вказівкою Петра Порошенка.

«Вже писав, що ДТП з Гонтаревою в центрі Лондона було, судячи з усього, випадковістю. Яку вирішили використовувати для того, щоб створити картинку, що нібито Валерії Гонтаревій в Україні існує загроза життю і здоров'ю. А цей факт потім використають адвокати, переконуючи суд Її Величності, що Гонтареву не можна видавати в Україні», - додав Кочетков.

Він також підкреслив, що «численним постраждалим від Валерії Олексіївни» вона потрібна в доброму здоров'ї. Кочетков переконаний, що підпал заміського будинку Гонтаревої, в якому ніхто не живе і який може потрапити під конфіскацію, це є операція з неповернення ексголови НБУ.

«На перший погляд, складається враження, що операція успішна. Але Гонтарева і ті, хто їй радить, очевидно, забули, що головний її ворог Ігор Коломойський обов'язково повинен її дістати. Інакше, за поняттями 90-тих, з ним перестануть рахуватися всі інші. А цього саме зараз він допустити ніяк не може, бо веде найбільшу гру в своєму житті», - підсумував Кочетков.