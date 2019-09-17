Чоловіки з «геном Анджеліни Джолі» мають подвійний ризик раку простати - дослідження

Аня Мартинюк 17 вересня 2019, 14:15

Вчені заявили, що чоловіки з геном BRCA, який також називають «геном Анджеліни Джолі», знаходяться в більшій зоні ризику розвитку раку передміхурової залози.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 вересня, стало відомо, що нове дослідження, опубліковане в журналі European Urology, показало, що у чоловіків з «геном Анджеліни Джолі» ризик виникнення раку передміхурової залози вдвічі вищий.

За попередніми даними, у дослідженні взяли участь чоловіки, які протягом 3 років проходили тест на простатично-специфічний антиген.

Виявилось, що чоловіки з несправним геном BRCA мають значно більший ризик раку передміхурової залози, і їх пухлини мають тенденцію бути більш агресивними. До слова, саме BRCA називають геном «Анджеліни Джолі», оскільки одного разу актриса заявила, що перенесла профілактичну подвійну мастектомію після виявлення спадкової мутації BRCA1.

«Що ми можемо сказати, чоловікам варто проходити обстеження регулярніше», - зазначили лікарі-дослідники.

«У людей з мутацією гена BRCA2 також були більш серйозні пухлини - 77 відсотків чоловіків мали клінічно значущі захворювання порівняно з 40 відсотками чоловіків з нормальним геном», - також йдеться у дослідженні.

За оцінками експертів, приблизно один із 300 білошкірих чоловіків може нести генетичну помилку, але не всі вони розвинуть рак передміхурової залози.