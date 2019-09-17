Майлі Сайрус показала, як напружує м’язи

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26-річна співачка Майлі Сайрус виклала для фанатів чудернацькі знімки. Будучи у відносинах з блогеркою Кейтлінн Картер, вона, очевидно, вирішила показати, хто в їх стосунках виконує роль чоловіка.
Новину передає «Преса України».
Американська зірка Майлі Сайрус оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі свіжі фото. На них вона показує своє тіло, зокрема напруживши м’язи. При цьому 26-річна знаменитість дозволила собі корчити гримаси.
Фанати зірки звернули увагу, що вона, очевидно, багато часу проводила у спортзалі.
«О, вона добре попрацювала над руками, животом і ногами», - з’явилось у коментарях.
Також на знімках можна побачити кілька її татуювань - зокрема знак рівності, символ миру, хрест, слово карма та інші.
Як відомо, не так давно стало відомо, що Сайрус розлучилась з Ліамом Хемсвортом, з яким вона пробула у шлюбі менше року. Тепер співачка зустрічається зі своєю колишньою коханою, блогером Кейтлінн Картер.
14:15: Чоловіки з «геном Анджеліни Джолі» мають подвійний ризик раку простати - дослідження
13:17: Кримські окупанти заговорили про перейменування півострова
10:09: Згорів дотла: Гонтарева залишилась без будинку в Україні
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08:55: Перший канал може заплатити штраф за піар на онкохворобі Заворотнюк
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