Майлі Сайрус показала, як напружує м’язи

Аня Мартинюк 17 вересня 2019, 13:42

26-річна співачка Майлі Сайрус виклала для фанатів чудернацькі знімки. Будучи у відносинах з блогеркою Кейтлінн Картер, вона, очевидно, вирішила показати, хто в їх стосунках виконує роль чоловіка.

Новину передає «Преса України».

Американська зірка Майлі Сайрус оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі свіжі фото. На них вона показує своє тіло, зокрема напруживши м’язи. При цьому 26-річна знаменитість дозволила собі корчити гримаси.

Фанати зірки звернули увагу, що вона, очевидно, багато часу проводила у спортзалі.

«О, вона добре попрацювала над руками, животом і ногами», - з’явилось у коментарях.

Також на знімках можна побачити кілька її татуювань - зокрема знак рівності, символ миру, хрест, слово карма та інші.

Як відомо, не так давно стало відомо, що Сайрус розлучилась з Ліамом Хемсвортом, з яким вона пробула у шлюбі менше року. Тепер співачка зустрічається зі своєю колишньою коханою, блогером Кейтлінн Картер.