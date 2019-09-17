Кримські окупанти заговорили про перейменування півострова

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Кримьскі окупанти бідкаються – перейменовувати Крим чи ні. Так, озвучено думку прихильників та противників такої ідеї.
Новину передає «Преса України».
За даними контрольованих російських медіа, глава національно-культурної автономії кримських греків «Таврида» Іван Шонус виступив з ініціативою дати Криму ще одне ім’я – Таврида. Тим не менше окупанти неоднозначно віднеслись до цього.
За словами Шонуса, подвійне ім’я допоможе закріпити за анексованим півостровом російський статус і «нагадає про історію цієї землі». Відомо, що так званий віце-прем'єр уряду Криму Георгій Мурадов підтримав ініціативу.
«Нагадаю: Якутія (Саха), Північна Осетія (Аланія) і цілий ряд інших суб'єктів Федерації, які застосовують поряд з уставленою назвою ще й історичну частину», - прокоментував Мурадов.
Тим часом так званий голова громадської палати Криму Григорій Іоффе зазначив в свою чергу, що треба повертати в першу чергу історичну пам'ять, традиції, культурні цінності.
«Гра в назви і на зміні назви тільки розділить суспільство і породить непотрібні суперечки», - зазначив він.
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