Кримські окупанти заговорили про перейменування півострова

Аня Мартинюк 17 вересня 2019, 13:17

Кримьскі окупанти бідкаються – перейменовувати Крим чи ні. Так, озвучено думку прихильників та противників такої ідеї.

Новину передає «Преса України».

За даними контрольованих російських медіа, глава національно-культурної автономії кримських греків «Таврида» Іван Шонус виступив з ініціативою дати Криму ще одне ім’я – Таврида. Тим не менше окупанти неоднозначно віднеслись до цього.

За словами Шонуса, подвійне ім’я допоможе закріпити за анексованим півостровом російський статус і «нагадає про історію цієї землі». Відомо, що так званий віце-прем'єр уряду Криму Георгій Мурадов підтримав ініціативу.

«Нагадаю: Якутія (Саха), Північна Осетія (Аланія) і цілий ряд інших суб'єктів Федерації, які застосовують поряд з уставленою назвою ще й історичну частину», - прокоментував Мурадов.

Тим часом так званий голова громадської палати Криму Григорій Іоффе зазначив в свою чергу, що треба повертати в першу чергу історичну пам'ять, традиції, культурні цінності.

«Гра в назви і на зміні назви тільки розділить суспільство і породить непотрібні суперечки», - зазначив він.