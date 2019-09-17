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Валерія Гонтарева, яка полишила нерухомість в Україні та втекла у Лондон, розповіла, що один з її будинків, що поблизу Києва, спалили.
Новину передає «Преса України».
Банкір Петра Порошенка Валерія Гонтарева заявила, що після того, як її збив автомобіль у Лондоні, а автомобіль невістки підпалили, у селищі Гореничі, що поблизу Києва, невідомі спалили її будинок.
За попередніми даними, зловмисники кинули пляшку із запальною сумішшю, яка й спричинила пожежу. Пожежники не встигли його загасити. Будинок згорів дотла. Обійшлось без постраждалих.
Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що розслідує злочин.
«Це неприпустимий прояв кримінального тиску», - прокоментував він.
У прес-службі Офісу президента зазначили, що це брутальний злочин і «в Україні всі мають почуватися захищеними незалежно від колишніх або нинішніх посад та політичних поглядів».
10:09: Згорів дотла: Гонтарева залишилась без будинку в Україні
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