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Депутат «Слуги народу» став чемпіоном світу у греко-римській боротьбі

Аня Мартинюк 17 вересня 2019, 09:35
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Депутат «Слуги народу» став чемпіоном світу у греко-римській боротьбі

Перший темношкірий депутат ВРУ прославився у спорті. Він взяв золото на чемпіонаті світу у греко-римській боротьбі.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що народний депутат з фракції «Слуга народу» Жан Беленюк здобув перемогу в сутичці за золото у греко-римській боротьбі. Народний обранець здолав угорського борця Віктора Лорінца.

Чемпіонат світу з боротьби проходив в столиці Казахстану Нур-Султана. На фінальній сутичці зійшлись спортсмени у ваговій категорії до 87 кг.

«Сутичка пройшла в рівній боротьбі, але перемога в один бал все-таки дісталася Беленюку! 2: 1 - на користь Жана. Він став уже дворазовим чемпіоном світу - дебютне «золото» ЧС Жан добув в 2015-му в Лас-Вегасі», - відзначають журналісти.

Варто зазначити, що  Жан Беленюк  є першим темношкірим депутатом ВРУ. 

 

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