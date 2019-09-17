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Перший темношкірий депутат ВРУ прославився у спорті. Він взяв золото на чемпіонаті світу у греко-римській боротьбі.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що народний депутат з фракції «Слуга народу» Жан Беленюк здобув перемогу в сутичці за золото у греко-римській боротьбі. Народний обранець здолав угорського борця Віктора Лорінца.
Чемпіонат світу з боротьби проходив в столиці Казахстану Нур-Султана. На фінальній сутичці зійшлись спортсмени у ваговій категорії до 87 кг.
«Сутичка пройшла в рівній боротьбі, але перемога в один бал все-таки дісталася Беленюку! 2: 1 - на користь Жана. Він став уже дворазовим чемпіоном світу - дебютне «золото» ЧС Жан добув в 2015-му в Лас-Вегасі», - відзначають журналісти.
Варто зазначити, що Жан Беленюк є першим темношкірим депутатом ВРУ.
09:35: Депутат «Слуги народу» став чемпіоном світу у греко-римській боротьбі
08:55: Перший канал може заплатити штраф за піар на онкохворобі Заворотнюк
07:43: Партія принижених та ображених: Шарій прокоментував нелегкі часи ПЄСівців (ВІДЕО)
06:30: Депутат «Слуги народу» підібрав слова для видворення Супрун з МОЗ
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