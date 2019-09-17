Перший канал може заплатити штраф за піар на онкохворобі Заворотнюк

Аня Мартинюк 17 вересня 2019, 08:55

У Рунеті продовжують активно обговорювати хворобу актриси Анастасії Заворотнюк. І навіть більше, Перший канал дозволив собі сюжет заради високих рейтингів. За це тепер він поплатиться штрафом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 вересня, російські ЗМІ повідомили, що продюсер Андрій Разін пообіцяв подати до суду на Перший канал та ведучого програми «Пусть говорят» Дмитра Борисова за ефір, присвячений Анастасії Заворотнюк.

Радіоведуча Алла Довлатова заявила, що Разін піариться на хворобі артистки, на що він пригрозив судом.

«Людина не має ніякого відношення ні до Насті, ні до сім'ї. Це треба було додуматися - зателефонувати, винюхати, щоб потім собі зробити ось такий піар», - зазначила Довлатова.

«Вони не мають права використовувати ім'я «Андрій Разін», тому що воно запатентовано в Роспатенті. ... Ну а Борисов і Перший канал нехай готуються до судів», - відповів продюсер, очікуючи, що канал оштрафують.

За попередніми даними, актриса впала в кому. У неї діагностували рак головного мозку. Сім’я зірки малих екранів не коментує подію і лише просить не втручатись.