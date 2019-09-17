Амосова подала в суд на Супрун

Аня Мартинюк 17 вересня 2019, 08:17

Катерина Амосова подала до суду на Уляну Супрун. Остання, за її словами, відповість за свої брехливі слова.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що ректор Національного медичного університету імені О. Богомольця Катерина Амосова подала в суд на медреформаторку Уляну Супрун. За словами Амосової, остання брехала про те, що отримувала повідомлення з погрозами, а також про те, що її чоловіка побили.

«Моя точка зору така: слова про смс-загрози і якомусь побиття - це повна брехня. І мотив цієї брехні, як мені здається, пов'язаний саме з тим, що в ДБР підбігають до завершення розслідування кримінального виробництва, яке є у вільному доступі за моєю заявою, там два в одному, щодо мого звільнення і щодо дій, яке носять злочинно упереджений характер. І у мене є інформація, що ДБР було в МОЗ і вилучило звідти документи, а саме накази про моє звільнення. І справа тут дуже проста - є рішення судів і є наказ МОЗ. Тобто міністерство порушує рішення судів. Крім того, у мене є інформація, що в ДБР просунулося розслідування справи про закупівлю ліків», - заявила Амосова.

Підсумовуючи Амосова заявила, що подала заяву до суду на Уляну Супрун про захист честі і гідності.