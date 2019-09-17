Партія принижених та ображених: Шарій прокоментував нелегкі часи ПЄСівців (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 17 вересня 2019, 07:43

Анатолій Шарій звернув увагу на те, як змінювалась поведінка Ірини Геращенко після скандального виступу у ВРУ. За його словами, партію Порошенка варто тепер називати «Принижені та ображені».

Новину передає «Преса України».

Відомий український журналіст та блогер Анатолій Шарій прокоментував поведінку представниці партії Петра Порошенка «Європейська солідарність» Ірини Геращенко. Як відомо, вона виступила з трибуни ВРУ зі словами про «зелених чоловічків». Так вона зрівняла представників «Слуги народу» з Путінськими найманцями, які захопили Крим.

В результаті Геращенко заборонили брати участь в 5 пленарних засіданнях ВРУ. Шарій звернув увагу на те, що після такого ходу подій однопартійці Геращенко рвонули до трибуни. При цьому лідер партії Порошенко не поспішав.

Також Шарій звернув увагу на те, як Геращенко почала виправдовуватися після всього, вигадуючи, що вона «приводила образи по Джойсу», а її сприйняли «по Фрейду».

«Геращенко бракалась, а її зігнули і сказали: «Давай, мукай свої вибачення». І вона промукала... Партія принижених і ображених відщепенців», - додав Шарій, згадуючи як поведінка Геращенко змінилась після виходу «з бану».