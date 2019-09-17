Третину держбюджету України на 2020 рік позичать

Аня Мартинюк 17 вересня 2019, 07:02

Український уряд пропонує наповнити держбюджет на наступний рік позиками. Так, кожна третя гривня буде позиченою.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що проект держбюджету на 2020 рік передбачає залучення 242,076 млрд гривень на внутрішньому ринку та 141,732 млрд гривень на зовнішньому.

Також відомо, що на погашення зобов'язань запропоновано направити 292,909 млрд гривень. А саме 164,159 млрд гривень на внутрішні та 128,750 млрд гривень на зовнішні.

До слова, проект держбюджету 2020 передбачає доходи 1 079,5 млрд гривень й витрати 1 170 млрд гривень. Нагадаємо, раніше стало відомо, що 290 млрд грн буде виділено на Міністерство соціальної політики України, 172,5 млрд грн – на Пенсійний фонд, 168,9 млрд грн – на Мінфінансів, 101 млрд грн – на Міноборони, 87,4 млрд грн буде виділено на МОЗ, 72,5 млрд – на МВД.