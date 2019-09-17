Депутат «Слуги народу» підібрав слова для видворення Супрун з МОЗ

Аня Мартинюк 17 вересня 2019, 06:30

Максим Бужанський знову пожартував з Уляни Супрун. Представник «Слуги народу» розповів, як треба було прощатись з медреформаторкою.

Новину передає «Преса України».

Депутат ВРУ Максим Бужанський вкотре присвятив американці Уляні Супрун розважливий пост у соцмережі. Політик зачепив тему звільнення одіозної медреформаторки.

«До побачення, ось тут залиште ключі, ми не хочемо з вами спілкуватися - скаржиться Уляна Супрун на форму, в якій її банду виставили з МОЗ. Я з нею згоден, до побачення, і не хочемо спілкуватися, це зайве. Просто - залиште ключі ось тут, було б ідеально», - написав Бужанський.

Нагадаємо, раніше Уляна Супрун обурилась через намір Рахункової Палати провести аудит МОЗ. В результаті Бужанський також зазначив, що хтось повинен сказати Супрун, що все, що до неї, «вона повинна була поставити під аудит, коли зображала з себе міністра».

До слова, нині головою МОЗ є Зоряна Скалецька.