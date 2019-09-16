Сенцов порівняв Україну у 2014 та 2019 році

Аня Мартинюк 16 вересня 2019, 14:05

Олег Сенцов розповів про своє враження від сьогоднішньої України. Так, він зазначив, що великих змін не відбулось.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 вересня режисер Олег Сенцов поділився зі своїми шанувальниками думками з приводу сучасної України. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що за останні п’ять років, поки він був у російській в’язниці, в Україні відбулось не так багато змін.

Сенцов також засудив те, що «всі воюють з усіма».

«Минув тиждень із моменту мого звільнення. Мені, як людині, яка прибула на машині часу з 2014-го року, було цікаво подивитися, які зміни відбулися в країні і в людях. Тиждень, звісно ж, короткий термін, але я встиг багато де побувати і багато з ким поспілкуватися. Попередніх висновків поки два: Змін за 5 років не так уже й багато, як я очікував. Усі воюють з усіма. Це все дуже засмучує. Як можна ворогувати один із одним, якщо у нас є Путін? Але надій на краще я все одно не втрачаю», - написав він.

Нагадаємо, Олег Сенцов повернувся в Україну 7 вересня в результаті обміну полоненими між Україною та Росією.