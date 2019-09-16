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Вболівальники «Динамо» присвятили Медведчуку банер

Аня Мартинюк 16 вересня 2019, 12:03
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Вболівальники «Динамо» присвятили Медведчуку банер

Вболівальники клубу «Динамо» розгорнули велетенський банер, мета якого нагадати про «заслуги» кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Новину передає «Преса України».

Вболівальники футбольного клубу «Динамо» взяли з собою на матч 7-го туру української Прем'єр-Ліги з «Десною» банер, на якому був зображений один із лідерів проросійської партії «ОПЗЖ». Мова йде про Віктора Медведчука.

Так, разом із портретом кума Володимира Путіна красувався напис «Ад ов кат», таким чином нагадуючи, що Медведчук був тим самим адвокатом, завдяки якому поета Василя Стуса посадили у тюрму.

Нагадаємо, Стус помер в 1985 році в російському тюремному таборі особливого режиму. В Україні активно критикують одіозного Медведчука за це та закликають посадити його у в’язницю.

 

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