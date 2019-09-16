Росіяни платять найбільшу ціну за нові iPhone 11

Аня Мартинюк 16 вересня 2019, 11:28

Росіяни опинились серед тих «щасливчиків», які платять за нові iPhone 11 найбільшу ціну.

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, у Росії одні з найвищих цін на нові продукти компанії Apple. Журналісти PhoneArena зазначили, що iPhone 11 Pro Max обійдеться росіянам на 500 доларів більше, ніж американцям. Так, у США данна модель на 512 ГБ коштує 1499 доларів, а в Росії - 2053 долара.

Тим не менше, у Норвегії ця ж модель коштує ще більше. Найдешевшими айфонами торгують у Японії.

Нагадаємо, продажі новинок від Apple стартують з 20 вересня. Наразі можна зробити попереднє замовлення.