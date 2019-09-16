Шарій «розібрав» нового військового прокурора України (ВІДЕО)

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Анатолій Шарій представив цікаву інформацію про новоспеченого військового прокурора України Віктора Чумака.
Новину передає «Преса України».
Український журналіст Антолій Шарій прокоментував призначення Віктора Чумака головним військовим прокурором України. У своєму блозі Шарій зазначив, що колишній депутат ВРУ має освіту за фахом «Правознавство».
Будучи депутатом VII і VIII скликань Чумак активно просував ідею залучення в поліцейські комісії при прийомі на роботу громадських активістів. За словами Шарія, Чумак був у БПП, підтримував Михайла Саакашвілі, голосував за закриття NewsOne й сам на ньому з’являвся.
«Я не бачив, не дивлячись на те, що це медведчуківський канал, щоб йому там хтось рот закривав. Я цього не бачив», - наголосив Шарій.
Крім того, Чумак був «чи не одним з головних антикорупціонерів Верховної ради». На тлі цього всього він збудував собі розкішний будинок.
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