Шарій «розібрав» нового військового прокурора України (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 16 вересня 2019, 11:01

Анатолій Шарій представив цікаву інформацію про новоспеченого військового прокурора України Віктора Чумака.

Новину передає «Преса України».

Український журналіст Антолій Шарій прокоментував призначення Віктора Чумака головним військовим прокурором України. У своєму блозі Шарій зазначив, що колишній депутат ВРУ має освіту за фахом «Правознавство».

Будучи депутатом VII і VIII скликань Чумак активно просував ідею залучення в поліцейські комісії при прийомі на роботу громадських активістів. За словами Шарія, Чумак був у БПП, підтримував Михайла Саакашвілі, голосував за закриття NewsOne й сам на ньому з’являвся.

«Я не бачив, не дивлячись на те, що це медведчуківський канал, щоб йому там хтось рот закривав. Я цього не бачив», - наголосив Шарій.

Крім того, Чумак був «чи не одним з головних антикорупціонерів Верховної ради». На тлі цього всього він збудував собі розкішний будинок.