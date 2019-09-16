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Шарій «розібрав» нового військового прокурора України (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 16 вересня 2019, 11:01
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Шарій «розібрав» нового військового прокурора України (ВІДЕО)

Анатолій Шарій представив цікаву інформацію про новоспеченого військового прокурора України Віктора Чумака.

Новину передає «Преса України». 

Український журналіст Антолій Шарій прокоментував призначення Віктора Чумака головним військовим прокурором України. У своєму блозі Шарій зазначив, що колишній депутат ВРУ має освіту за фахом «Правознавство».

Будучи депутатом VII і VIII скликань Чумак активно просував ідею залучення в поліцейські комісії при прийомі на роботу громадських активістів. За словами Шарія, Чумак був у БПП, підтримував Михайла Саакашвілі, голосував за закриття NewsOne й сам на ньому з’являвся.

«Я не бачив, не дивлячись на те, що це медведчуківський канал, щоб йому там хтось рот закривав. Я цього не бачив», - наголосив Шарій.

Крім того, Чумак був «чи не одним з головних антикорупціонерів Верховної ради». На тлі цього всього він збудував собі розкішний будинок.

 

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