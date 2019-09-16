Люди соромляться відмовлятися від алкоголю – дослідження

Аня Мартинюк 16 вересня 2019, 10:19

Британські вчені оприлюднили результати нового дослідження. Вони заявили, що багато людей соромляться кидати пити і навіть змушені прикидатися, що вживають спиртні напої.

Новину передає «Преса України».

Хоча відмова від алкоголю може мати величезну користь для фізичного та психічного здоров'я, рішення утриматись від келиха-другого, швидше за все, не піде на користь усім. До такого висновку дійшли британські вчені.

За їх словами, останні дослідження показали, що люди, які бажають відмовитись від алкоголю або скоротити об’єми його споживання, переживають певний стрес. Особливо чоловіки.

Опитування 1000 британців віком від 18 до 60 років показали, що 64% респондентів визнають, що вони соромляться перед своїми друзями та рідними за прагнення вести тверезий образ життя.

«67% чоловіків заявили, що вони продовжують купувати в барі алкоголь, навіть перед тим заявивши, що вони не п’ють», - йдеться у дослідженні.

Дослідники наголосили, що деякі люди прикидаються, що п’ють алкоголь. 61% опитаних зізналися, що роблять так аби друзі з них не сміялися. Що стосується жінок, то 48% опитаних заявили, що вони уникають паби та бари, щоб обмежити вживання алкоголю.