Азаров потролив Гройсмана та Яценюка

Аня Мартинюк 16 вересня 2019, 09:42

Микола Азаров запропонував інтернет-спільноті вгадати, про що можуть розмовляти Володимир Гройсман та Арсеній Яценюк, сидячі на лаві.

Новину передає «Преса України».

Колишній прем’єр-міністр України часів Віктора Януковича Микола Азаров висміяв фото «колег», Володимира Гройсмана та Арсенія Яценюка. На своїй сторінці у соцмережі він залишив фото, на якому колишні прем’єри сидять на лаві та спілкуються.

Уже традиційно Азаров зазначив, що Революція гідності в Україні – це «держпереворот».

«А як Ви вважаєте, що обговорюють ці двоє, які незаконно займали посаду Глави Уряду після державного перевороту:

- як вкрасти свій перший мільярд?

- як поживає недобудована стіна?

- як швидко заробити на курсі?

- ваш варіант», - написав політик.

У Мережі зазначили, що тут підходять всі варіанти. Також інтернет-спільнота пожартувала, що «Сеня дає поради, куди краще втекти та як».

«Як зручніше вивезти. І як надійніше заховати. Семінар на свіжому повітрі», - також з’явилось у коментарях.

«В даний момент, чи добре кінці заховані в воду», - додали у Мережі.