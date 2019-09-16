Азаров потролив Гройсмана та Яценюка

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Микола Азаров запропонував інтернет-спільноті вгадати, про що можуть розмовляти Володимир Гройсман та Арсеній Яценюк, сидячі на лаві.
Новину передає «Преса України».
Колишній прем’єр-міністр України часів Віктора Януковича Микола Азаров висміяв фото «колег», Володимира Гройсмана та Арсенія Яценюка. На своїй сторінці у соцмережі він залишив фото, на якому колишні прем’єри сидять на лаві та спілкуються.
Уже традиційно Азаров зазначив, що Революція гідності в Україні – це «держпереворот».
«А як Ви вважаєте, що обговорюють ці двоє, які незаконно займали посаду Глави Уряду після державного перевороту:
- як вкрасти свій перший мільярд?
- як поживає недобудована стіна?
- як швидко заробити на курсі?
- ваш варіант», - написав політик.
У Мережі зазначили, що тут підходять всі варіанти. Також інтернет-спільнота пожартувала, що «Сеня дає поради, куди краще втекти та як».
«Як зручніше вивезти. І як надійніше заховати. Семінар на свіжому повітрі», - також з’явилось у коментарях.
«В даний момент, чи добре кінці заховані в воду», - додали у Мережі.
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