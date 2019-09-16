У Мережі висміяли особистий вагон керівника «Укрзалізниці»

Аня Мартинюк 16 вересня 2019, 08:58

Керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов, як виявилось, має особливі фантазі з приводу того, як має виглядати його персональний вагон. У Мережі висміяли останнього за це.

Новину передає «Преса України».

Депутат ВРУ Олександр Дубінський оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі знімок з незвичного місця. А саме з вагону «Укрзалізниці», який розробили для керівника підприємства. На своїй сторінці у соцмережі Дубінський написав наступне: «Репортаж з особистого вагона глави Укрзалізниці Євгена Кравцова. Приписка Дніпровська з/д. Скоро».

Так, політик анонсував репортаж з цього приводу.

«Ні. Це не інтер'єр палацу, як можна було б подумати. Це ... персональний вагон керівника нашої «Укрзалізниці». Просто немає слів. Вони живуть не просто в іншій реальності, вони живуть на іншій Планеті», - додав в свою чергу блогер Михайло Шнайдер.

В результаті в Мережі почали жартувати з цього приводу.

«Прям Оперний на колесах))) мабуть, білизна постільна в нього вологою не буває)))», - з’явилось у коментарях.

«І унітаз із золотою педалькою))))», - додали користувачі.

«Яке пафосне жлобство», -зазначили українці.