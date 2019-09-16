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Керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов, як виявилось, має особливі фантазі з приводу того, як має виглядати його персональний вагон. У Мережі висміяли останнього за це.
Новину передає «Преса України».
Депутат ВРУ Олександр Дубінський оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі знімок з незвичного місця. А саме з вагону «Укрзалізниці», який розробили для керівника підприємства. На своїй сторінці у соцмережі Дубінський написав наступне: «Репортаж з особистого вагона глави Укрзалізниці Євгена Кравцова. Приписка Дніпровська з/д. Скоро».
Так, політик анонсував репортаж з цього приводу.
«Ні. Це не інтер'єр палацу, як можна було б подумати. Це ... персональний вагон керівника нашої «Укрзалізниці». Просто немає слів. Вони живуть не просто в іншій реальності, вони живуть на іншій Планеті», - додав в свою чергу блогер Михайло Шнайдер.
В результаті в Мережі почали жартувати з цього приводу.
«Прям Оперний на колесах))) мабуть, білизна постільна в нього вологою не буває)))», - з’явилось у коментарях.
«І унітаз із золотою педалькою))))», - додали користувачі.
«Яке пафосне жлобство», -зазначили українці.
08:58: У Мережі висміяли особистий вагон керівника «Укрзалізниці»
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