Тиждень в Україні стартує з тепла, однак не на довго - синоптик

Аня Мартинюк 16 вересня 2019, 08:20

Синоптик Наталія Діденко розповіла, що тиждень в Україні стартує з тепла. Однак в деяких регіонах можна очікувати зниження температури повітря.

Новину передає «Преса України».

Відомий український синоптик Наталія Діденко зазначила у соцмережі, що 16 вересня на території України потеплішає. Зокрема, стовпчики термометрів покажуть до +23+28 градусів. Тим не менше жителі Заходу можуть розраховувати на +19+23 градуси.

«Ну, й не забувайте, що ночі вже не липневі, кому рано виходити чи пізно повертатися, обов‘язково вже тепліше одягайтеся. Та й про ковдри треба згадати», - додала вона.

За словами Діденко, тиждень в Україні стартуєж без опадів.

«Хіба поривчастий північно-західний вітер общипуватиме сухе поржавіле листя з каштанів і винограду», - підкреслила синоптик.

Кияни тим часом можуть розраховувати на близько +23 градусів. Підсумовуючи Діденко заявила, що з вівторка, 17 вересня, можна очікувати на зниження температури та дощі.