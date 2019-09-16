Тиждень в Україні стартує з тепла, однак не на довго - синоптик

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Синоптик Наталія Діденко розповіла, що тиждень в Україні стартує з тепла. Однак в деяких регіонах можна очікувати зниження температури повітря.
Новину передає «Преса України».
Відомий український синоптик Наталія Діденко зазначила у соцмережі, що 16 вересня на території України потеплішає. Зокрема, стовпчики термометрів покажуть до +23+28 градусів. Тим не менше жителі Заходу можуть розраховувати на +19+23 градуси.
«Ну, й не забувайте, що ночі вже не липневі, кому рано виходити чи пізно повертатися, обов‘язково вже тепліше одягайтеся. Та й про ковдри треба згадати», - додала вона.
За словами Діденко, тиждень в Україні стартуєж без опадів.
«Хіба поривчастий північно-західний вітер общипуватиме сухе поржавіле листя з каштанів і винограду», - підкреслила синоптик.
Кияни тим часом можуть розраховувати на близько +23 градусів. Підсумовуючи Діденко заявила, що з вівторка, 17 вересня, можна очікувати на зниження температури та дощі.
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