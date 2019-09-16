Кайлі Дженнер роздяглась для Playboy

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Американська знаменитість Кайлі Дженнер стала новою зіркою Playboy. 22-річна мільярдерка позувала перед українським фотографом.
Новину передає «Преса України».
Нову обкладинку Playboy's Pleasure Issue прикрасила 22-річна зірка реаліті шоу «Сімейство Кардашян» Кайлі Дженнер. Разом з нею позував її коханий Тревіс Скотт. Так, знаменитість постала у декількох звабливих позах. Фіксувала це все подруга зірки український фотограф Саша Самсонова.
Варто зазначити, що на сторінках спецвидання буде інтерв’ю з Дженнер та Скоттом, які навіть насмілились розповісти про своє сексуальне життя.
«Багато людей стверджують, що народження дитини може нашкодити вашому сексуальному життю, але я відчуваю, що це протилежне нашому досвіду», - заявив Скотт.
«Так, я відчуваю, що ми напевно довели, що чутки помиляються», - наголосила Дженнер.
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