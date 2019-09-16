При Зеленському пройде перевірка субсидіантів

Аня Мартинюк 16 вересня 2019, 07:05

Українці, які отримують від держави знижку у вигляді субсидії, можуть взагалі її втратити, або ж їх змусять повернути зекономлені кошти. Стало відомо, хто в зоні ризику.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що фракція «Слуга народу» підготовила законопроект про перевірку субсидій. Також відомо, що законопроект має на меті посилити умови їх отримання.

Відповідну заяву зробив експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук. До слова, ініціатором нового законопроекту став президент Володимир Зеленський.

«Існують регламентні документи, якими керуються всі управління соціального захисту, які виділяють субсидії, стежать за тим, щоб споживач не зловживав. Є випадки, коли людина, яка отримала субсидії, потім їх повертає. Нічого нового немає, швидше за все мова йде просто про посилення умов отримання субсидій», - розповів Корольчук.

Він також додав, що люди, які отримували субсидії, потім протягом трьох років можуть бути проконтрольовані. Так, їх фінансові витрати можуть бути перевірені.

«І якщо буде підозра, тобі скажуть - поверни субсидію, бо ти купив квартиру або машину , а ти не зміг довести наявність цих коштів», - додав він.