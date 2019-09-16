Гончарук анонсував зменшення податків у 2020 році

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Олексій Гончарук запевнив, що підняття податків в Україні не буде. Навпаки, Кармін хоче їх зменшити й зробити однаковими для всіх.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 15 вересня, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук виступив на брифінгу. Він заявив, що з 2020 року уряд запланував зменшувати податки. Так, вони повинні бути рівними для всіх платників. За словами Гончарука, відбуватиметься це поступово.
Прем’єр також запевнив, що Кабмін не має мети піднімати податки з метою підвищення доходів.
«Ми хочемо якомога ефективніше витрачати кожну копійку платника податків. Податки потрібно поступово зменшувати, але робити їх рівними для всіх, тому що неправильно, коли податки високі, а платить їх незначна частина бізнесу», - пояснив Гончарук.
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