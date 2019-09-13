Нова Nokia з 6 камерами готується втерти носа iPhone 11 Pro

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Нові смартфони Nokia матимуть одразу шість фотокамер. Стало відомо, як виграє від цього власник незвичного телефону.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 вересня, стало відомо, що Nokia налаштована виграти бій між конкурентами, які представили смартфони з трьома камерами. Як відомо, раніше у Nokia показали телефон з 5 камерами. Тепер же новинки матимуть цілих 6 камер.
Зокрема, модель Nokia 9 PureView.
«Так звана Nokia 10 матиме 6 камер та світлодіодний спалах. На початку цього року Nokia 9 показала свої 5 камер, в результаті чого вона могла робити фотографії в 60 мегапікселів», - нагадали експерти.
Відомо, що всі шість камер зможуть працювати одночасно. Це означає, що користувач зможе коригувати фокус фотографії після того, як зробить знімок.
До слова, Nokia 10 також одержала 6,4-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1440p.
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