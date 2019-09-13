Українські матері отримуватимуть нові бебі-бокси

Аня Мартинюк 13 вересня 2019, 10:33

Мінсоцполітики вирішило покласти більше речей у бебі-бокс, які зможуть використовувати як матері, так і їх діти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 вересня, стало відомо, що Міністерство соціальної політики вирішило збільшити кількість позицій подарунків у бебі-боксі. Так, у пакунку вдвічі збільшилась кількість пелюшок, до 6 штук. Були додані шкарпетки на вік 4-6 місяців.

Крім того, малюку додали демісезонний комбінезон із капюшоном і синтепоновим наповнювачем. Ще одна новинка - розвиваючі килимки з м’якими дугами та підвісними іграшками. Губки для купання та гребінець для маляти теж увійдуть в набір.

У бебі-боксі також з’являться післяпологові та звичайні прокладки. Нагадаємо, бебі-бокси можна отримати протягом місяця після появи малюка на світ. Перед цим необхідно подати заявку у відділення соцзахисту.