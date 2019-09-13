Сенцов демонстративно спалив свою тюремну робу (ВІДЕО)

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Олег Сенцов вирішив позбутися своєї тюремної форми. Для цього він облив її бензином та «відправив у пекло».
Новину передає «Преса України».
Колишній бранець Кремля Олег Сенцов спалив свою тюремну форму. Відповідне відео «ритуалу» з’явилось у соцмережі. На ньому видно як українець обливає форму бензином та підпалює її.
«Це роба в'язня, найбільш ненависна річ на землі. Зараз я її спалю», - промовив при цьому Сенцов.
«Гори в пеклі», - також додав він.
Нагадаємо, Олег Сенцов повернувся в Україну 7 вересня. Він несправедливо перебував у російській в’язниці впродовж 5 років.
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