Сенцов демонстративно спалив свою тюремну робу (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 13 вересня 2019, 09:58

Олег Сенцов вирішив позбутися своєї тюремної форми. Для цього він облив її бензином та «відправив у пекло».

Новину передає «Преса України».

Колишній бранець Кремля Олег Сенцов спалив свою тюремну форму. Відповідне відео «ритуалу» з’явилось у соцмережі. На ньому видно як українець обливає форму бензином та підпалює її.

«Це роба в'язня, найбільш ненависна річ на землі. Зараз я її спалю», - промовив при цьому Сенцов.

«Гори в пеклі», - також додав він.

Нагадаємо, Олег Сенцов повернувся в Україну 7 вересня. Він несправедливо перебував у російській в’язниці впродовж 5 років.