Україна піднялася в рейтингу економічної свободи

Аня Мартинюк 13 вересня 2019, 09:28

Україна продемонструвала незначний рух в рейтингу економічної свободи. Стало відомо, які слабкі сторони тримають країну поруч з нерозвиненими державами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 вересня, стало відомо, що аналітичний центр Fraser Institut підняв Україну в рейтингу економічної свободи. А саме з 138 на 135 місце. Попри зрушення на три сходинки, українська держава все ще залишається пасти задніх.

Це означає, що рівень економічної свободи в Україні такий же, як в африканських, азіатських та латинських державах. Якщо порівнювати з європейськими державами, то Україна демонструє найнижчий рівень економічних свобод.

За словами експертів, сьогоднішній прогрес, продемонстрований Україною, обумовлений стабільним курсом гривні та свободою міжнародної торгівлі. Тим часом погіршення спостерігається в в правовій системі й регулюванні.

До слова, першими в рейтингу йдуть Гонконг і Сінгапур, далі розмістились Нова Зеландія, Швейцарія, США, Ірландія, Великобританія, Канада, Австралія і Маврикій. В кінці рейтингу Ірак, ДР Конго, Єгипет, Сирія, Ангола, Алжир, Судан, Лівія, Венесуела.