Україна піднялася в рейтингу економічної свободи

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Україна продемонструвала незначний рух в рейтингу економічної свободи. Стало відомо, які слабкі сторони тримають країну поруч з нерозвиненими державами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 вересня, стало відомо, що аналітичний центр Fraser Institut підняв Україну в рейтингу економічної свободи. А саме з 138 на 135 місце. Попри зрушення на три сходинки, українська держава все ще залишається пасти задніх.
Це означає, що рівень економічної свободи в Україні такий же, як в африканських, азіатських та латинських державах. Якщо порівнювати з європейськими державами, то Україна демонструє найнижчий рівень економічних свобод.
За словами експертів, сьогоднішній прогрес, продемонстрований Україною, обумовлений стабільним курсом гривні та свободою міжнародної торгівлі. Тим часом погіршення спостерігається в в правовій системі й регулюванні.
До слова, першими в рейтингу йдуть Гонконг і Сінгапур, далі розмістились Нова Зеландія, Швейцарія, США, Ірландія, Великобританія, Канада, Австралія і Маврикій. В кінці рейтингу Ірак, ДР Конго, Єгипет, Сирія, Ангола, Алжир, Судан, Лівія, Венесуела.
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